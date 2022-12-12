село Сурадеево, село Сурадеево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Сурадеево

Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3077Сурадеево, с. вл.при р. Пьяне.481975308410Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Больше-Якшенская волость
701. Сурадеево, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 119, жителей 696, церковь православная, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Бутурлинский район
19339Сурадеевосело55°24'44°41'N-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный район, Сельское поселение Ягубовский сельсовет
22612432171с Сурадеевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close