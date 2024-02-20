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Корсун Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

1822 г.р.
Около 1928 г.р.
Около 1930 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горбанева Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Корсун Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1928

Муж: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Корсун Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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