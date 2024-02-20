Корсун Евдокия Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горбанева Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1928
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Смерть
Неизвестно