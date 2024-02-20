Горбанева (Корсун) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Корсун) Наталья Кузьминична

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Мать: Корсун Евдокия Ивановна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1853

Сын: Горбанев Николай Федорович

Отец ребёнка: Горбанев Федор Алексеевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбанев Федор Алексеевич

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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