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Корсун Николай Кузьмич

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Мать: Корсун Евдокия Ивановна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
После 1945
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Сл.Кривая лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
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