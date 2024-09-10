Половинкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Иван Иванович

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Около 1789 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: Половинкин Иван Остафьевич

Мать: не указана

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Половинкина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Савельевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Дочь: Половинкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Савельевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1789 ст.
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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