Половинкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смертиОколо 1789 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.
Отец: Половинкин Иван Остафьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Половинкина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Дочь: Половинкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Половинкина Екатерина Савельевна
Смерть
Около 1789 ст.