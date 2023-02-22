Ляпунов Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1903
Дата смерти06.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ляпунова Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпунова Анна Иосифовна
Смерть
06.12.1970