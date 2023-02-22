Ляпунов Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпунов Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1903

Дата смерти

06.12.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляпунова Анна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпунова Анна Иосифовна

Смерть
06.12.1970
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