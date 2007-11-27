Пукенис Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1960
Дата смерти27.11.2007
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2007
Омск, город Омск, Омская область