Пукенис Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукенис Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1960

Дата смерти

27.11.2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пукенис Серафима Гавриловна

Рождение ребёнка
22.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2007
Омск, город Омск, Омская область
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