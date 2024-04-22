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Агафья Андреева

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Андрей Селиванов

Мать: Прасковья Максимова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Ефим Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1799 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.07.1801 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.08.1805 ст.

Сын: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Смерть
Неизвестно
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