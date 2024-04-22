Агафья Андреева
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Андрей Селиванов
Мать: Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Ефим Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
08.11.1799 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
22.07.1801 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
30.08.1805 ст.
Сын: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Смерть
Неизвестно