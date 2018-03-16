Курдюков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1950
Дата смерти16.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1973
Дочь: Курдюкова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Стешкина Мария Михайловна
Бракосочетание
1973
Смерть
16.03.2018
Лесное Озеро, Солнечногорский муниципальный район, Московская область