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Курдюков Николай Васильевич

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Место рождения

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

02.11.1950

Дата смерти

16.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1973

Дочь: Курдюкова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Стешкина Мария Михайловна

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1973

Жена: Стешкина Мария Михайловна

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
16.03.2018
Лесное Озеро, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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