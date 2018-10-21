Стешкина Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.12.1951
Дата смерти21.10.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1951
Отец: Стешкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1973
Дочь: Курдюкова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Курдюков Николай Васильевич
Бракосочетание
1973
Смерть
21.10.2018
Лесное Озеро, Солнечногорский муниципальный район, Московская область