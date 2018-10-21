Стешкина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтешкина Мария Михайловна

Стешкина Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

03.12.1951

Дата смерти

21.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1951

Отец: Стешкин Михаил

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.08.1973

Дочь: Курдюкова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Курдюков Николай Васильевич

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1973

Муж: Курдюков Николай Васильевич

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.10.2018
Лесное Озеро, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close