Сенькина (Казорина) Матрена Матрона Назарова 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сенькина (Казорина) Матрена Матрона Назарова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Казорин Назарий Назар Никифоров

Мать: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.03.1919 ст.

Муж: Сенькин Иван Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Григорий Ильин Щипцов-с. Мещеряковка Андрей Дмитриев Мещеряков По невесте Прокопий Платонов Гринчев Кондрат Иванов Сенькин
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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