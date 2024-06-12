Сенькина (Казорина) Матрена Матрона Назарова
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Бракосочетание
11.03.1919 ст.
Муж: Сенькин Иван Иванов
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Григорий Ильин Щипцов-с. Мещеряковка Андрей Дмитриев Мещеряков По невесте Прокопий Платонов Гринчев Кондрат Иванов Сенькин
Смерть
Неизвестно