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Казорин Назарий Назар Никифоров

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: Казорин Никифор Николаев

Мать: Казорина Христония Филиппова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казорин Алексей Назаров

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
14.01.1887 ст.

Жена: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Михаил Петров Печников- отставной рядовой Самсон Дмитриев Дмитриев По невесте Василий Акимов Хитров- Сердобский мещанин Игнат Иванов Яковлев
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.

Сын: Казорин Иоанн Иван Назаров

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.

Сын: Казорин Фёдор Назаров

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Казорин Иван Назаров

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Сенькина (Казорина) Матрена Матрона Назарова

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.

Сын: Казорин Георгий Назаров

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.

Сын: Казорин Андрей Назаров

Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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