Казорин Назарий Назар Никифоров
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Бракосочетание
14.01.1887 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Михаил Петров Печников- отставной рядовой Самсон Дмитриев Дмитриев По невесте Василий Акимов Хитров- Сердобский мещанин Игнат Иванов Яковлев
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.
Сын: Казорин Иоанн Иван Назаров
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Рождение ребёнка
13.05.1892 ст.
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Казорин Иван Назаров
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Сенькина (Казорина) Матрена Матрона Назарова
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Казорина (Овчинникова) Евгения Архипова
Смерть
Неизвестно