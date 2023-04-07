Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян Андреевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Селиверст Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Никон Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Андреевич
Смерть
Неизвестно