Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Андреевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Селиверст Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Андреевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Никон Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьян Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Андреевич

Смерть
Неизвестно
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