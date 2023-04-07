Лукьян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Андрей Иванович

Мать: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Селиверст Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Никон Лукьянович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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