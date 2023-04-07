Лукьян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Андрей Иванович
Мать: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Селиверст Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Никон Лукьянович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно