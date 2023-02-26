Гончарова Анна Венедиктова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1916
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Гончаров Александр Васильевич
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно