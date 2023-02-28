(Потеряева) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1849
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ивана Леонтьева Бузилова дочь девица Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно