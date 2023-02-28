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(Потеряева) Ирина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1849

Отец: Потеряев Иван Александрович

Мать: Потеряева Наталия Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ивана Леонтьева Бузилова дочь девица Анна
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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