Потеряева Наталия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотеряева Наталия Фоминична

Потеряева Наталия Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1829

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1832

Сын: Потеряев Лев Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1834

Сын: Потеряев Максим Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Потеряев Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1843

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Потеряев Яков Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1849

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close