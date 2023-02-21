Потеряева Наталия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1829
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1832
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.11.1834
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.02.1843
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1849
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Потеряев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно