Шарафутдинов Назип Фаритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1959
Отец: Шарафутдинов Фарит
Рождение ребёнка
27.11.1988
Сын: Шарафутдинов Раиль Назипович
Мать ребёнка: Шарафутдинова Нурия
Рождение ребёнка
27.11.1988
Сын: Шарафутдинов Фаиль Назипович
Мать ребёнка: Шарафутдинова Нурия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарафутдинова Нурия