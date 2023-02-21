Шарафутдинов Назип Фаритович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Назип Фаритович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1959

Отец: Шарафутдинов Фарит

Мать: Шарафутдинова Гульсум Идрисовна

Рождение ребёнка
27.11.1988

Сын: Шарафутдинов Раиль Назипович

Мать ребёнка: Шарафутдинова Нурия

Рождение ребёнка
27.11.1988

Сын: Шарафутдинов Фаиль Назипович

Мать ребёнка: Шарафутдинова Нурия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафутдинова Нурия

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