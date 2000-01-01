Шарафутдинова Нурия
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1988
Сын: Шарафутдинов Раиль Назипович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Назип Фаритович
Рождение ребёнка
27.11.1988
Сын: Шарафутдинов Фаиль Назипович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Назип Фаритович
Бракосочетание
Неизвестно