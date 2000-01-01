Шарафутдинова Нурия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова Нурия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1988

Сын: Шарафутдинов Раиль Назипович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Назип Фаритович

Рождение ребёнка
27.11.1988

Сын: Шарафутдинов Фаиль Назипович

Отец ребёнка: Шарафутдинов Назип Фаритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдинов Назип Фаритович

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