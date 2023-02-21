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Гогаринов Павел Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1637

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637

Отец: Гогаринов Филип Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1664

Сын: Гогаринов Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Гогаринов Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Гогаринов Спиридон Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Гогаринов Яков Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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