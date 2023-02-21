Гогаринов Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1637
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637
Отец: Гогаринов Филип Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1664
Сын: Гогаринов Василий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Гогаринов Спиридон Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно