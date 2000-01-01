Гогаринов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664

Отец: Гогаринов Павел Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Гогаринов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гогаринова Устинья Перфиловна

Рождение ребёнка
1681

Сын: Гогаринов Василей Васильевич

Мать ребёнка: Гогаринова Устинья Перфиловна

Место жительства
Неизвестно
Займище вновь словет Лузиных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Устинья Перфиловна

Смерть
Неизвестно
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