Гогаринов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664
Отец: Гогаринов Павел Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Гогаринов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Гогаринова Устинья Перфиловна
Рождение ребёнка
1681
Сын: Гогаринов Василей Васильевич
Мать ребёнка: Гогаринова Устинья Перфиловна
Место жительства
Неизвестно
Займище вновь словет Лузиных
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно