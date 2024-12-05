Тарасов Георгий Николаевич 1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Георгий Николаевич

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Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Жена

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: Тарасова Галина Николаевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1996

Жена: Тарасова Здорова Светлана Николаевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Здорова Светлана Николаевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Здорова Светлана Николаевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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