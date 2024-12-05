Тарасов Георгий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1973
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Бракосочетание
1996
Рождение ребёнка
1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Здорова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Здорова Светлана Николаевна