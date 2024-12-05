Тарасова Здорова Светлана Николаевна 30.10.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова Здорова Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1952 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1973

Отец: Здоров Николай Николаевич

Мать: Здорова Валентина Викторовна

Бракосочетание
1995

Муж: не указан

Бракосочетание
1996

Муж: Тарасов Георгий Николаевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Николаевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Николаевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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