Тарасова Здорова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1973
Бракосочетание
1995
Муж: не указан
Бракосочетание
1996
Рождение ребёнка
1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Николаевич