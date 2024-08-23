Климушкина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина Пелагея Михайловна

Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

07.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 03.02.1828
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1828

Муж: Климушкин Лукьян Клементьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Климушкин Пётр Лукьянович

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Рождение ребёнка
21.01.1834

Дочь: (Климушкина) Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1838

Сын: Климушкин Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Климушкин Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Гапшина (Климушкина) Феодосья Лукьяновна

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Климушкин Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Климушкин Гаврила Лукьянович

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Рождение ребёнка
11.02.1851

Дочь: Сорокина (Климушкина) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.02.1883
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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