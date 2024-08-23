Климушкина Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти07.02.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 03.02.1828
Бракосочетание
03.02.1828
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Климушкин Пётр Лукьянович
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
21.01.1834
Дочь: (Климушкина) Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
06.01.1838
Сын: Климушкин Иван Лукьянович
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Климушкин Георгий Лукьянович
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Гапшина (Климушкина) Феодосья Лукьяновна
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Климушкин Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Климушкин Гаврила Лукьянович
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Рождение ребёнка
11.02.1851
Дочь: Сорокина (Климушкина) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Климушкин Лукьян Клементьевич
Смерть
07.02.1883