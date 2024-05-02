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Степанов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

До 1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWZ-98JJ?i=25&cc=1921824&cat=764560
Рождение ребёнка
1908

Сын: Степанов Федор Иванович

Мать ребёнка: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.

Сын: Степанов Илья Иванович

Мать ребёнка: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна

Сафроново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Степанова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна

Смерть
До 1928

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