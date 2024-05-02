Степанов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиДо 1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1902
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWZ-98JJ?i=25&cc=1921824&cat=764560
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.
Мать ребёнка: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна
Сафроново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Степанова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна
Смерть
До 1928