Степанов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Образование
Неизвестно
3 класса
Место жительства
08.08.1931
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
по распоряжению милиции
Призыв на военную службу
?.06.1941
стрелок красноармеец беспартийный рабочий, образование 3 кл женат, 1 ребенок лиговская ул. 133, кв 17 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985097263/
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Смерть
После 1941