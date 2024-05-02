Степанов Федор Иванович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанов Федор Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1908

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Степанов Иван Степанович

Мать: Степанова (Казалетова) Устинья Ефимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
3 класса
Место жительства
08.08.1931
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
по распоряжению милиции
Призыв на военную службу
?.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
стрелок красноармеец беспартийный рабочий, образование 3 кл женат, 1 ребенок лиговская ул. 133, кв 17 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1985097263/
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
слесарь
Смерть
После 1941

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