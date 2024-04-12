(Некрасова) Марфа (Марья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Марфа (Марья) Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Михаил Яковлев

Мать: Некрасова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1740

Муж: Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1773

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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