(Некрасова) Марфа (Марья) Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Михаил Яковлев
Мать: Некрасова Ирина Петрова
Бракосочетание
20.01.1740
Муж: Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1773
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно