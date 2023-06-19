Некрасов Михаил Яковлев
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Некрасов Яков
Мать: Некрасова Ирина Козьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа (Марья) Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно