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Некрасов Михаил Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Некрасов Яков

Мать: Некрасова Ирина Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа (Марья) Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область