Вершинин Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1914
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
14.09.1949
Рождение ребёнка
1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно