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Вершинин Александр Матвеевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1914

Отец: Вершинин Матвей Иванович

Мать: Вершинина Татьяна Сергеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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