Анна Мартинова
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
12.11.1834
Муж: Тит (Пётр) Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1839
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Тит (Пётр) Федосов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1843
Дочь: Ксения (Петрова)
Отец ребёнка: Тит (Пётр) Федосов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1846
Дочь: Параскева Титова
Отец ребёнка: Тит (Пётр) Федосов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно