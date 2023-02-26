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Анна Мартинова

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
12.11.1834

Муж: Тит (Пётр) Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.12.1839

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Тит (Пётр) Федосов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1843

Дочь: Ксения (Петрова)

Отец ребёнка: Тит (Пётр) Федосов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1846

Дочь: Параскева Титова

Отец ребёнка: Тит (Пётр) Федосов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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