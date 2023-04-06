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Попов Иван Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.06.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1842

Отец: Попов Иван Алексеевич

Мать: Попова Екатерина Еремеевна

Рождение ребёнка
05.01.1862

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Попов Демьян Иванович

Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
14.10.1866

Сын: Попов Яков Иванович

Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
08.09.1868

Дочь: Боянович Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Попов Василий Иванович

Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Марфа Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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