Попов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.06.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1842
Отец: Попов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.01.1862
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
14.10.1866
Сын: Попов Яков Иванович
Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
08.09.1868
Дочь: Боянович Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Попова Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Марфа Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно