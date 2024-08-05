Володкевич Константин Иванович
Место рожденияСт.Солянка, село Б.ключи, рыбинский район, Красноярского края
Дата рождения10.06.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.04.1953
Сын: Володкевич Сергей Константинович
Мать ребёнка: Володкевач Зинаида Михайловна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.04.1962
Дочь: Володкевич Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Володкевач Зинаида Михайловна
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область