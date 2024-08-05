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Володкевич Константин Иванович

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Место рождения

Ст.Солянка, село Б.ключи, рыбинский район, Красноярского края

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володкевач Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володкевач Зинаида Михайловна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.04.1953

Сын: Володкевич Сергей Константинович

Мать ребёнка: Володкевач Зинаида Михайловна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.04.1962

Дочь: Володкевич Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Володкевач Зинаида Михайловна

Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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