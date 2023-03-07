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Затейщикова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Затейщикова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Затейщикова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Затейщикова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Затейщиков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затейщиков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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