Затейщикова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Затейщикова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Затейщикова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Затейщикова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Затейщиков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Затейщиков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно