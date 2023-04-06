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Погребной Стефан Данилович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Погребной Даниил Антонович

Мать: Погребная Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Погребной Александр Стефанович

Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
08.04.1905

Дочь: Королько Лариса Стефановна

Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Погребной Евгений Стефанович

Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Погребной Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Погребной Леонид Стефанович

Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребная Стефанида Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920
Житомир, Житомирська область
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