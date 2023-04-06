Погребной Стефан Данилович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1901
Сын: Погребной Александр Стефанович
Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
08.04.1905
Дочь: Королько Лариса Стефановна
Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Погребной Евгений Стефанович
Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Погребной Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Погребной Леонид Стефанович
Мать ребёнка: Погребная Стефанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920