Погребная (Евдокимова) Мелания Михайловна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти08.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1865
Рождение ребёнка
1870
Сын: Погребной Стефан Данилович
Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Погребной Василий Данилович
Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович
Рождение ребёнка
30.08.1879
Сын: Погребной Александр Данилович
Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович
Рождение ребёнка
14.02.1884
Сын: Погребной Федор Данилович
Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1906
Причина смерти: рак