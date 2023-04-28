Погребная (Евдокимова) Мелания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребная (Евдокимова) Мелания Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1849

Дата смерти

08.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1865

Муж: Погребной Даниил Антонович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Погребной Стефан Данилович

Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Погребной Василий Данилович

Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович

Рождение ребёнка
30.08.1879

Сын: Погребной Александр Данилович

Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович

Рождение ребёнка
14.02.1884

Сын: Погребной Федор Данилович

Отец ребёнка: Погребной Даниил Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1906
Причина смерти: рак
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