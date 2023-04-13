Щербаченко Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Щербаченко Гавриил Митрофанович
Отец ребёнка: Щербаченко Митрофан Климович
Рождение ребёнка
18.05.1878
Сын: Щербаченко Константин Митрофанович
Отец ребёнка: Щербаченко Митрофан Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно