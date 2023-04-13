Щербаченко Митрофан Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаченко Митрофан Климович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Щербаченко Гавриил Митрофанович

Мать ребёнка: Щербаченко Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
18.05.1878

Сын: Щербаченко Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Щербаченко Агафья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербаченко Агафья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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