Щербаченко Митрофан Климович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Щербаченко Гавриил Митрофанович
Мать ребёнка: Щербаченко Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
18.05.1878
Сын: Щербаченко Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Щербаченко Агафья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно