Шаровъ Сергей
Место рождения
Дата рождения01.10.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1868
Отец: Шаровъ Игнатий
Мать: Шарова Матрена
Рождение ребёнка
20.10.1888
Сын: Шаровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шарова Александра
Рождение ребёнка
27.11.1890
Сын: Шаровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шарова Александра
Рождение ребёнка
11.05.1893
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шарова Александра
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан