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Шаровъ Сергей

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1868

Отец: Шаровъ Игнатий

Мать: Шарова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1888

Сын: Шаровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шарова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1890

Сын: Шаровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шарова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1893

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шарова Александра

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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