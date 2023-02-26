Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Оловянников Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Оловянников Митрофан Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оловянников Митрофан Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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