Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Оловянников Иван Митрофанов
Отец ребёнка: Оловянников Митрофан Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно