Косырева (--) Пераскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырева (--) Пераскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырев Тихон Федорович

Рождение ребёнка
01.10.1856 ст.

Дочь: (Косырева) Устинья Тихоновна

Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/53
Рождение ребёнка
02.01.1859 ст.

Сын: Косырев Иван Тихонович

Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/3
Рождение ребёнка
17.07.1861 ст.

Дочь: Калмыкова (Козырева) Пераскева Тихоновна

Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/32
Рождение ребёнка
12.04.1865 ст.

Дочь: (Косырева) Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан Федорович https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/16
Восприемник
28.01.1868 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/42

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