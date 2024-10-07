Косырева (--) Пераскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1856 ст.
Дочь: (Косырева) Устинья Тихоновна
Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/53
Рождение ребёнка
02.01.1859 ст.
Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/3
Рождение ребёнка
17.07.1861 ст.
Дочь: Калмыкова (Козырева) Пераскева Тихоновна
Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/32
Рождение ребёнка
12.04.1865 ст.
Дочь: (Косырева) Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Косырев Тихон Федорович
отец указан Федорович https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/16
Восприемник
28.01.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/42