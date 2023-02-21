Курбанов Азиз Рузиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанов Азиз Рузиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ШЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1981

Отец: Курбанов Рузи

Мать: Ашурова София

Рождение ребёнка
24.12.2005

Сын: Рузиев Улугбек Азизжонович

Мать ребёнка: Худойбердиева Шахноза Зафаровна

Рождение ребёнка
06.07.2007

Сын: Рузиев Жавохир Азизжонович

Мать ребёнка: Худойбердиева Шахноза Зафаровна

Рождение ребёнка
21.10.2017

Сын: Рузиев Давлат Азизжонович

Мать ребёнка: Худойбердиева Шахноза Зафаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худойбердиева Шахноза Зафаровна

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