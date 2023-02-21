Курбанов Азиз Рузиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1981
Отец: Курбанов Рузи
Мать: Ашурова София
Рождение ребёнка
24.12.2005
Сын: Рузиев Улугбек Азизжонович
Мать ребёнка: Худойбердиева Шахноза Зафаровна
Рождение ребёнка
06.07.2007
Сын: Рузиев Жавохир Азизжонович
Мать ребёнка: Худойбердиева Шахноза Зафаровна
Рождение ребёнка
21.10.2017
Сын: Рузиев Давлат Азизжонович
Мать ребёнка: Худойбердиева Шахноза Зафаровна
Бракосочетание
Неизвестно