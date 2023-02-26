Худойбердиева Шахноза Зафаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худойбердиева Шахноза Зафаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ШЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.2005

Сын: Рузиев Улугбек Азизжонович

Отец ребёнка: Курбанов Азиз Рузиевич

Рождение ребёнка
06.07.2007

Сын: Рузиев Жавохир Азизжонович

Отец ребёнка: Курбанов Азиз Рузиевич

Рождение ребёнка
21.10.2017

Сын: Рузиев Давлат Азизжонович

Отец ребёнка: Курбанов Азиз Рузиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбанов Азиз Рузиевич