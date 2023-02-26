Худойбердиева Шахноза Зафаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.2005
Сын: Рузиев Улугбек Азизжонович
Отец ребёнка: Курбанов Азиз Рузиевич
Рождение ребёнка
06.07.2007
Сын: Рузиев Жавохир Азизжонович
Отец ребёнка: Курбанов Азиз Рузиевич
Рождение ребёнка
21.10.2017
Сын: Рузиев Давлат Азизжонович
Отец ребёнка: Курбанов Азиз Рузиевич
Бракосочетание
Неизвестно