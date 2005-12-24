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Рузиев Улугбек Азизжонович
Рузиев Улугбек Азизжонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2005
Пол
Мужской
Отец
Курбанов Азиз Рузиевич
1981 г.р.
Мать
Худойбердиева Шахноза Зафаровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ШЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2005
Отец:
Курбанов Азиз Рузиевич
Мать:
Худойбердиева Шахноза Зафаровна
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