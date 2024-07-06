Чекнова Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти20.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1854
Дочь: Елякина (Чекнова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.10.1856
Дочь: Шапкина (Чекнова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.05.1859
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.02.1862
Дочь: Чекнова (Чекнова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.02.1862
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: Чекнова (Чекнова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.04.1867
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
29.01.1926 паспорт?
Рождение ребёнка
29.08.1870
Сын: Чекнов Иван Иванович
Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич
Смерть
20.05.1874