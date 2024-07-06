Чекнова Мария Никифоровна Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чекнова Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

20.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.02.1854

Дочь: Елякина (Чекнова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1856

Дочь: Шапкина (Чекнова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1859

Сын: Чекнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1862

Дочь: Чекнова (Чекнова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1862

Сын: Чекнов Федор Иванович

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Чекнова (Чекнова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1867

Сын: Чекнов Семен Иванович

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
29.01.1926 паспорт?
Рождение ребёнка
29.08.1870

Сын: Чекнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чекнов Иван Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.05.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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