Обухов Борис Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1738 и 1748
Дата смерти27.03.1816 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1748
Отец: Обухов Ларион Козьмович
Мать: первая жена
Бракосочетание
После 1762
Жена: Обухова первая жена
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Обухова первая жена
Рождение ребёнка
1775
Сын: Обухов Митрофан Борисович
Мать ребёнка: Обухова первая жена
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Обухов Прокопий Борисович
Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1816 ст.