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Обухов Борис Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1738 и 1748

Дата смерти

27.03.1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1738 и 1748

Отец: Обухов Ларион Козьмович

Мать: первая жена

Бракосочетание
После 1762

Жена: Обухова первая жена

Рождение ребёнка
1772

Сын: Обухов Ефим Борисович

Мать ребёнка: Обухова первая жена

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Обухов Митрофан Борисович

Мать ребёнка: Обухова первая жена

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Обухов Василий Борисович

Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Обухов Прокопий Борисович

Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Обухов Гаврил Борисович

Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Обухов Евдоким Борисович

Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Обухов Стефан Борисович

Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Обухов Мартын Борисович

Мать ребёнка: Обухова Анна Владимировна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анна Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.03.1816 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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