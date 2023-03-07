Обухова (Херова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Херов Владимир Семенов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Обухов Прокопий Борисович
Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1810