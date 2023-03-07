Обухова (Херова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Херова) Анна Владимировна

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1810

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Херов Владимир Семенов

Мать: Херова Параскева Тимофеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Обухов Василий Борисович

Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Обухов Прокопий Борисович

Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Обухов Гаврил Борисович

Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Обухов Евдоким Борисович

Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Обухов Стефан Борисович

Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Обухов Мартын Борисович

Отец ребёнка: Обухов Борис Ларионов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Борис Ларионов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1810
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