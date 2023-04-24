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Херов Владимир Семенов

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Херов Семен Аникин

Мать: не указана

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Херов Антон Владимирович

Мать ребёнка: Херова Параскева Тимофеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Херов Степан Владимирович

Мать ребёнка: Херова Параскева Тимофеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Обухова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Херова Параскева Тимофеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Херова Параскева Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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