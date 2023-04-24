Херов Владимир Семенов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Херов Семен Аникин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Херова Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Херов Степан Владимирович
Мать ребёнка: Херова Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Обухова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Херова Параскева Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763