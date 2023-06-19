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Обухов Митрофан Борисович

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

05.06.1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Обухов Борис Ларионов

Мать: Обухова первая жена

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Обухов Михаил Митрофанов

Мать ребёнка: Обухова Акилина Фомина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Обухов Андронник Митрофанов

Мать ребёнка: Обухова Акилина Фомина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Обухов Зотий Митрофанов

Мать ребёнка: Обухова Акилина Фомина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Акилина Фомина

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.06.1820 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния