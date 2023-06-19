Обухов Митрофан Борисович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти05.06.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Обухов Борис Ларионов
Мать: Обухова первая жена
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Обухова Акилина Фомина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Обухов Андронник Митрофанов
Мать ребёнка: Обухова Акилина Фомина
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Обухова Акилина Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Акилина Фомина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1820 ст.