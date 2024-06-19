Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Анастасия

Отец ребёнка: Корзин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Корзин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Корзин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Корзин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзин Семен

Отец ребёнка: Корзин Алексей

Рождение ребёнка
09.05.1907

Дочь: Родина (Корзина) Елена

Отец ребёнка: Корзин Алексей

Дубровка, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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