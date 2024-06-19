Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Анастасия
Отец ребёнка: Корзин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Корзин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Корзин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Корзин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзин Семен
Отец ребёнка: Корзин Алексей
Рождение ребёнка
09.05.1907
Дочь: Родина (Корзина) Елена
Отец ребёнка: Корзин Алексей
Дубровка, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно