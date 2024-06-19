Родина (Корзина) Елена 09.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Родина (Корзина) Елена

Место рождения

Дубровка, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.05.1907

Дата смерти

15.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907

Отец: Корзин Алексей

Мать: Наталья

Дубровка, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Вениамин

Отец ребёнка: Родин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Михаил

Отец ребёнка: Родин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Павел

Отец ребёнка: Родин Михаил

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Варухина (Родина) Маргарита

Отец ребёнка: Родин Михаил

Смерть
15.01.1988
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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