Родина (Корзина) Елена
Место рождения
Дата рождения09.05.1907
Дата смерти15.01.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907
Отец: Корзин Алексей
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родин Вениамин
Отец ребёнка: Родин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родин Михаил
Отец ребёнка: Родин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родин Павел
Отец ребёнка: Родин Михаил
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Варухина (Родина) Маргарита
Отец ребёнка: Родин Михаил
Смерть
15.01.1988
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область